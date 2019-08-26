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Yaşlı, genç şifa için Tuz Gölü’ne geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 12:48 | Son Güncelleme

İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara, Konya ve Aksaray illeri sınırlarında yer alan Tuz Gölü, yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.Yurdun çeşitli illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gezi turlarıyla gelen turistlerin uğrak yeri olan Tuz Gölü’ne gelenler, çeşitli rahatsızlıklarına şifa için yürüyüş yapıyor, oturuyor.

İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara, Konya ve Aksaray illeri sınırlarında yer alan Tuz Gölü, yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.
Yurdun çeşitli illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gezi turlarıyla gelen turistlerin uğrak yeri olan Tuz Gölü’ne gelenler, çeşitli rahatsızlıklarına şifa için yürüyüş yapıyor, oturuyor. Faydasını gördüklerinden dolayı tekrar geldiklerini anlatan Hacı Osman Cömert, “Ağrıya, sızıya, ayak üşümesine iyi oluyor. Geçen sene geldim, bu sene de geldim. Her yıl 1-2 kez geliyoruz. Faydası olmasa bu kadar insan gelmez. 500 kişi giriyor, 500 kişi çıkıyor. Niye geliyor bunlar? Bir şifa görmek için değil mi? Bu çevre duydu biliyorlar, onun için millet akın ediyor. Japonlar geliyor, Çinliler geliyor, görüyorsun akın akın. Niye geliyor? Herhalde bir faydası var, dışarıda duymuş işitmiş ki geliyorlar” dedi.
İsveç’te yaşayan gurbetçi bir vatandaş ise, “İsveç’te duyduk şifalı olduğunu, ailecek geldik. Şu anda milletle beraber o şifayı bulmak için geliyoruz. Ayak kokuları, mantar gibi daha benzeri hastalıklar için çok güzel şifa olduğunu duyduk. İnşallah bizlere şifa olur. Şu anda keyfini çıkartıyoruz” şeklinde konuştu.
Tekerlekli sandalye ile gelen yaşlı bir vatandaş ise, “Ayaklarımız ağrıyor, mantar var, romatizma ağrıları var, çeşitli ağrılar var. Televizyonda seyrettik, çok faydalı olduğunu söylediler. Şifalı olduğunu söylediler. Biz de derman aramak için buraya geldik. İnşallah burada bir şifa, derman buluruz diye geldik. Cenab-ı Allah herkesin derdine derman versin, bu bir sebep olsun. Derdimize çare aramak için geldik. Ağrımız, sızımızı inşallah giderir, faydası olur da hepimiz şifa buluruz” ifadelerini kullandı.

Yaşlı, genç şifa için Tuz Gölü’ne geliyor

Yaşlı, genç şifa için Tuz Gölü’ne geliyor

Yaşlı, genç şifa için Tuz Gölü’ne geliyor

Yaşlı, genç şifa için Tuz Gölü’ne geliyor

Yaşlı, genç şifa için Tuz Gölü’ne geliyor

Yaşlı, genç şifa için Tuz Gölü’ne geliyor

Yaşlı, genç şifa için Tuz Gölü’ne geliyor

Yaşlı, genç şifa için Tuz Gölü’ne geliyor

Yaşlı, genç şifa için Tuz Gölü’ne geliyor

Yaşlı, genç şifa için Tuz Gölü’ne geliyor

Yaşlı, genç şifa için Tuz Gölü’ne geliyor

Yaşlı, genç şifa için Tuz Gölü’ne geliyor

Yaşlı, genç şifa için Tuz Gölü’ne geliyor
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