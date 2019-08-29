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Yaşlı, hasta ve kimsesiz kadına devlet sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 16:13 | Son Güncelleme

Adana'da kaldığı evde kötü koşullarda yaşam mücadelesi veren 73 yaşındaki Selime Kaynak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce yatılı bakım merkezine yerleştirildi

Adana'da kaldığı evde zor şartlarda yaşamını sürdüren 73 yaşındaki Selime Kaynak, yatılı bakım merkezine yerleştirilerek koruma altına alındı.

Karataş ilçesindeki bir evde yalnız yaşayan ve hasta olan Kaynak'ın durumu, bazı vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

İlçe belediyesine de yapılan ihbar üzerine Kaynak'a yardım için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla çalışma başlatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, talimatlar doğrultusunda Kaynak'la acilen ilgilenildiği, yaşlı kadının durumunun incelenmesi sonucunda koruma ve bakım altına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Selime Kaynak'ın sağlık durumunun takibinin yapılacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana Selime Kaynak yaşlı kadın

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