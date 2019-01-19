HABER

Yaşlı hastanın yardımına jandarma ekipleri yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 13:16 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, yoğun kar nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan yaşlı hastayı yaklaşık 2 kilometre taşıdıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yoğun kar nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan yaşlı adam, jandarma ekiplerinin yoğun çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kabaktepe Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Ali Güneş'in rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi.

Mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, yoğun kar yüzünden ambulansla ilerleyemeyince büyükşehir belediyesi ekibi iş makinesiyle Güneş'in evinin yakın kısmına kadar yolu açılabildi. Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karlı yolları aşarak Ali Güneş'in evine ulaştı. Yaşlı hastayı sedyeye alan askerler, yaklaşık 2 kilometre taşıdıktan sonra kendilerini bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Burada ilk müdahalesi yapılan Güneş, 112 acil servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü.

Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Ali Güneş, jandarma ve sağlık ekiplerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Bakan Kurum: Poşet kullanımı yüzde 65 azaldı (2)Bakan Kurum: Poşet kullanımı yüzde 65 azaldı (2)
Kar kalınlığının 6 metreye ulaştığı yolu açma çalışması sürüyorKar kalınlığının 6 metreye ulaştığı yolu açma çalışması sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker Kahramanmaraş kar kış sağlık ekibi

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

'Horluyorum' diyen Danla Bilic bunu da Instagram'dan paylaştı

'Horluyorum' diyen Danla Bilic bunu da Instagram'dan paylaştı

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Bakan Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

Günlük burç yorumları 19 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.