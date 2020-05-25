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  4. Yaşlı kadın 24 saat sonra bataklıkta baygın halde bulundu

Yaşlı kadın 24 saat sonra bataklıkta baygın halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 20:20 | Son Güncelleme

Kırşehir’de, dün kızının yanına gitmek için ikametinden ayrılan yaşlı kadın 24 saat sonra bataklıkta baygın bulundu.

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması izninden faydalanan ve Kırşehir’deki evinden kızının yanına gitmek üzere çıktığı öğrenilen Behiye Çağlar (68), baygın halde bulundu.

ÇOCUKLARI YARDIM İSTEDİ

Alınan bilgiye göre, dün Bağbaşı Mahallesindeki evinden Kuşdilli Mahallesinde kalan kızının yanına gitmek için evden ayrılan Behiye Çağlar’dan bir daha haber alınamadı. Çağlardan haber alamayan çocukları, durumu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirerek, yardım istedi.

BATAKLIKTA BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleriyle birlikte, arama çalışması başlatıldı. Yaşlı kadın, Şeker Fabrikası yakınlarında baygın halde, bataklıkta bulundu. İlk müdahalesi bulunduğu yerde yapılan yaşlı kadın, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Behiye Çağlar’ın tedavisinin sürdüğü, hafıza kaybı yaşadığı da öğrenilirken genel sağlık durumunun ise iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. (İHA)

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