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Yaşlı kadın 29 gün sonra ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 19:17 | Son Güncelleme

Bursa’da dolaşmak için evinden ayrılan 82 yaşındaki yaşlı kadının 29 gün sonra cesedi bulundu.Yıldırım’a bağlı tarihi Cumalıkızık köyünde meydana gelen olayda, 29 gün önce sabah saatlerinde evinden ayrılan 1 çocuk annesi Nazmiye Y.’nin eve geri dönmemesinden şüphelenen yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Yaşlı kadın 29 gün sonra ölü bulundu

Bursa’da dolaşmak için evinden ayrılan 82 yaşındaki yaşlı kadının 29 gün sonra cesedi bulundu.

Yıldırım’a bağlı tarihi Cumalıkızık köyünde meydana gelen olayda, 29 gün önce sabah saatlerinde evinden ayrılan 1 çocuk annesi Nazmiye Y.’nin eve geri dönmemesinden şüphelenen yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin köyde yaptığı arama çalışmalarında bir ize rastlanmazken, yaşlı kadının gidebileceği tarla ve dere kenarları da köylüler tarafından kontrol edildi. Devam eden arama çalışmaları sonucunda yaşlı kadının cesedi bulundu. Yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarmanın olayla alakalı tahkikatı devam ediyor.

Yaşlı kadın 29 gün sonra ölü bulundu

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