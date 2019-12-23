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Yaşlı kadın alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 19:21 | Son Güncelleme

Bartın’da 72 yaşındaki kadın, sobadan çıkan yangında alevlerin arasında kalarak feci şekilde can verdi.Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Mekeçler köyünde oğlu Hüseyin Kemik ile birlikte kendilerine ait 2 katlı binada yaşayan Fatma Kemik (72), sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıkan yangında alevlerin arasında kaldı.

Yaşlı kadın alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

Bartın’da 72 yaşındaki kadın, sobadan çıkan yangında alevlerin arasında kalarak feci şekilde can verdi.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Mekeçler köyünde oğlu Hüseyin Kemik ile birlikte kendilerine ait 2 katlı binada yaşayan Fatma Kemik (72), sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıkan yangında alevlerin arasında kaldı. Yangın sırasında evde tek başına olan yaşlı kadın feci şekilde can verdi. Komşuların haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, AFAD ekipleri yaşlı kadının cansız bedenini evden çıkarttı. Fatma Kemik’in cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın sırasında çalışmakta olan oğlu Hüseyin Kemik, olay yerine geldiğinde sinir krizleri geçirdi.
Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yaşlı kadın alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

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