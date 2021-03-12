HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaşlı kadın alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

Yaşlı kadın alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

12.03.2021 12:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında yalnız yaşayan 85 yaşındaki Fatma Binbirçiçek, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.Yangın, Nazilli ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında yalnız yaşayan 85 yaşındaki Fatma Binbirçiçek, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.
Yangın, Nazilli ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından içeri giren ekipler 85 yaşındaki Fatma Binbirçiçek’in cansız bedeni ile karşılaştı. Yangının ilk belirlemelere göre sobadan çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldiRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldi
Türkiye'de aşı yaptıran kaç kişi koronavirüse yakalandı?Türkiye'de aşı yaptıran kaç kişi koronavirüse yakalandı?
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
1/

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

HES kodu nasıl alınır? SMS ve E-Devlet üzerinden adım adım HES kodu alma işlemi

HES kodu nasıl ve nereden alınır?

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a, 2 ay 15 gün hapis cezası

Görüntüleri büyük tepki toplamıştı! Cezası belli oldu

Çaldıklarını kargoyla gönderip almaya uçakla giden hırsız, son işinde uçağı kaçırdı

Akılalmaz yöntem! Uçağı kaçırınca yakayı ele verdi

Netflix'te şifre paylaşmak yasaklanacak mı? Şoke eden iddia!

Netflix şifre paylaşmayı yasaklıyor mu?

Türkiye'de aşı yaptıran kaç kişi koronavirüse yakalandı? İlk sonuçlar geldi

Türkiye'de aşı yaptıran kaç kişi koronavirüse yakalandı?

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından İstanbul için 'yalancı yaz' uyarısı

İstanbul için 'yalancı yaz' uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.