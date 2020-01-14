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  4. Yaşlı kadının çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü anlar kamerada

Yaşlı kadının çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 17:59 | Son Güncelleme

Acıbadem’de bir çekici, aracın içinde oturan 85 yaşındaki kadını fark etmeyip aracı kaldırınca yaşlı kadın araçtan aşağı düştü.

Yaşlı kadının çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü anlar kamerada

Acıbadem’de bir çekici, aracın içinde oturan 85 yaşındaki kadını fark etmeyip aracı kaldırınca yaşlı kadın araçtan aşağı düştü. Kadının düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Acıbadem’de geçtiğimiz gün yaşanan olayda, Çiğdem Cingi, fatura ödemek için park ettiği araçtan inerken, 85 yaşındaki annesi Leyla Çetinkal da araçta oturup beklemeye başladı. O sırada aracın yanına yaklaşan çekici görevlisi, yaşlı kadını fark etmeyerek aracı kaldırmaya başladı. Yaşlı kadın araçtan inmek isteyip kapıyı açınca bir anda yere düştü. Yaralanan kadının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Annesini yerde yatar halde gören kızı ise sinir krizi geçirdi. Yaralı kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan yaşlı kadının çekici tarafından kaldırılan araçtan düşme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çekici park halindeki aracı kaldırmaya başlıyor. Aracın kapısını açan yaşlı kadın bir anda yere düşüyor.

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