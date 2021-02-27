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Yaşlı kadın çıkan yangında hayatını kaybetti

27.02.2021 13:19 | Son Güncelleme:
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Yaşlı kadın çıkan yangında hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde evinde tek başına yaşayan ve felçli olduğu öğrenilen 93 yaşındaki kadın çıkan yangında hayatını kaybetti.Üzücü olay, Serik ilçesinde bu sabaha karşı yaşandı.

Antalya’nın Serik ilçesinde evinde tek başına yaşayan ve felçli olduğu öğrenilen 93 yaşındaki kadın çıkan yangında hayatını kaybetti.
Üzücü olay, Serik ilçesinde bu sabaha karşı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gebiz Mahallesi Karapınar mevkiinde uzun zamandır felçli olarak yaşayan Havvana Avşar’ın (93) kaldığı evde sabah saat 05.00 sıralarında sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını yan evde yaşayan fark eden kızı Kezban Avşar, komşusu ile birlikte annesini alevlerin içerisinden kurtarmaya çalıştı. Tüm çabalalara rağmen kurtarılamayan Havvana Avşar, yanarak can verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, söndürülen yangın sonrası sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşlı kadının yanan cesedi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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