Yaşlı kadın dere yatağında ölü bulundu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Çiğli ilçesinde, kızının kayıp başvurusunda bulunduğu 91 yaşındaki Nermin Türkmen, dere yatağında ölü bulundu.
Ataşehir Mahallesi Cahar Dudayev Bulvarı’ndan geçen vatandaşlar, bugün saat 06.00 sıralarında dere yatağında hareketsiz duran bir kadın olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, kadının öldüğü belirlendi. Ölen kadının Nermin Türkmen olduğu anlaşıldı. Öte yandan ölen kadının kızı Jale Türkmen’in, annesinin dün (pazar) öğlen saatlerinde gezmek için dışarıya çıkıp geri dönmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Nermin Türkmen’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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