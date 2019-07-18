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Yaşlı kadın, 'dolandırıldık' diyerek oturma eylemi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 15:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, ailesinin kefil olduğu kişiler tarafından dolandırıldığını iddia eden Sultan Şen(70), Atatürk Anıtı önünde oturma eylemi yaptı.

Yaşlı kadın, 'dolandırıldık' diyerek oturma eylemi yaptı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, ailesinin kefil olduğu kişiler tarafından dolandırıldığını iddia eden Sultan Şen(70), Atatürk Anıtı önünde oturma eylemi yaptı. Polis merkezine götürülen Şen, daha sonra karakola gelen oğluna teslim edildi.
Gazipaşa ilçesinde yıllar önce ailesinin kefil olduğu kişiler tarafından dolandırıldığını, mal varlığını kaybettiklerini ileri süren Sultan Şen, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde elinde Türk bayrağıyla oturma eylemi yaptı. Yaklaşık bir saat anıtın önünde oturan yaşlı kadın, polis ekiplerinin uyarısıyla eylemine son verdi. Polis ekiplerine ailesinin kefil olduğu kişilerce dolandırıldığını, bütün mal varlığını kaybettiğini söyleyen Sultan Şen, "Oğlumun kefilliğinden dolayı iş yerlerimiz gitti. Bankanın borçları üzerimize kaldı" dedi.
Polis merkezine götürülen Şen'in iddiaları üzerine yapılan incelemede, konuyla ilgili ailenin açtığı davanın sürdüğü tespit edildi.
Sultan Şen, karakola çağrılan oğluna teslim edildi.

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Yaşlı kadın, 'dolandırıldık' diyerek oturma eylemi yaptıYaşlı kadın, 'dolandırıldık' diyerek oturma eylemi yaptıYaşlı kadın, 'dolandırıldık' diyerek oturma eylemi yaptıYaşlı kadın, 'dolandırıldık' diyerek oturma eylemi yaptı

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