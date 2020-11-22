HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yaşlı kadın domuz bağıyla öldürülmüştü! Katil zanlısı dayı-yeğenin görüntüleri ortaya çıktı

Yaşlı kadın domuz bağıyla öldürülmüştü! Katil zanlısı dayı-yeğenin görüntüleri ortaya çıktı

22.11.2020 10:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yaşlı kadın domuz bağıyla öldürülmüştü! Katil zanlısı dayı-yeğenin görüntüleri ortaya çıktı

Ordu'da yalnız yaşadığı evde, domuz bağı yöntemiyle bağlı cansız bedeni çarşafa sarılı halde bulunan Makbule Sarı'yı öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan Hayrettin Görgülü ve Serkan Uluz'un olaydan sonraki yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kan donduran olay, 14 Kasım akşamı, Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Saraaliç Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan (74) uzun süre haber alamayan kızı, mahalle muhtarından yardım istedi. Muhtar da polise bilgi verdi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Makbule Sarı’nın domuz bağı yöntemiyle el ve ayakları bağlı cansız bedenini çarşafa sarılı halde buldu. Yapılan incelemede evdeki para ve değerli eşyaların çalındığı tespit edildi.

TELEVİZYONU ÇÖPE ATARKEN MOBESEYE YANSIDILAR

Korgan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yaşlı kadının evinin yakınlarında daha önceden işçi olarak çalışan Hayrettin Görgülü (27) ile Serkan Uluz'un (23) olay tarihine yakın zamanlarda şüpheli hareketleri tespit edildi. Soruşturmanın seyri 2 şüpheli üzerine yoğunlaştırıldı. Şüphelilerin görüntülerinin yansıdığı farklı yerlerdeki güvenlik ve mobese kamerası görüntüleri temin edildi. Saatlerce süren görüntüler titizlikle incelenerek, şüpheliler mercek altına alındı. Makbule Sarı'nın evinden aldıkları değerlendirilen bir çuval fındık ve televizyona ilişkin görüntü kayıtları elde edildi. Görüntülerin detaylarında şüphelilerin olaydan önce araç kiraladıkları ve plaka tanıma sistemi geçiş görüntülerinin bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin ayrıca fındık çuvalını taşırken, evden çaldıkları televizyonu çuval içerisinde çöp konteynerine attıkları görüldü.

1

600 TL, TELEVİZYON VE FINDIK ÇALDILAR

Toplanan deliller sonrasında Hayrettin Görgülü ve yeğeni Serkan Uluz, yakalanarak gözaltına alındı. Makbule Sarı'nın evine beraber girdikleri tespit edilen şüpheliler, cinayeti itiraf etti. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde 600 TL, televizyon ve bir çuval fındık aldıklarını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli yağma', 'nitelikli kişi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2

Tuzla'da kan donduran olay! Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandıTuzla'da kan donduran olay! Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

3

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneriProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneri
Kritik görevdeki Türk asıllı subay, 'esrarengiz bir biçimde' kaybolduKritik görevdeki Türk asıllı subay, 'esrarengiz bir biçimde' kayboldu
Yok böyle fantezi! Bebek beziyle...Yok böyle fantezi! Bebek beziyle...

En Çok Okunan Haberler

Kahreden olay! Anne ve babası acı haberle yıkıldı

Kahreden olay! Anne ve babası acı haberle yıkıldı

Kalın: Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım

Kalın: Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

Karantina ihlali uygulamaya takıldı

Karantina ihlali uygulamaya takıldı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Diğer Haberler

AB bakanlarının gizli toplantısına 'davetsiz misafir'

Hollandalı gazeteci gizli toplantıya sızdı!

Kritik görevdeki Türk asıllı subay, 'esrarengiz bir biçimde' kayboldu

Kritik görevdeki Türk asıllı subay, 'esrarengiz bir biçimde' kayboldu

İran salgının başından bu yana en sıkı tedbirleri hayata geçirdi

İran 15 gün kapandı! Koronavirüse karşı en sıkı tedbirler...

BioNTech-Pfizer aşısı 25 Aralık'tan önce hastaların kullanımına sunulabilir

Dünyanın konuştuğu aşıyla ilgili yeni bir tarih verildi

Yer: Çin! 5 bacaklı ineği görenler şaşkına dönüyor

Görenler şaşkına dönüyor! 5 bacağı var

Ülkede dehşete düşüren olay! Maske uyarısı yapan yolcu öldürüldü

Ülkede dehşete düşüren olay! Maske uyarısı yapan yolcu öldürüldü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.