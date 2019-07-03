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Yaşlı kadın, evde çıkan yangında öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 01:43 | Son Güncelleme

ADANA'da, iki katlı müstakil evde çıkan yangında Ayşe Özkaya (80), hayatını kaybetti.

Yaşlı kadın, evde çıkan yangında öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, iki katlı müstakil evde çıkan yangında Ayşe Özkaya (80), hayatını kaybetti.
Yangın, saat 23.15 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Karayusuflu köyündeki iki katlı müstakil evde çıktı. Ayşe Özkaya’nın oturduğu evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü. Evde inceleme yapan ekipler, Özkaya’nın yanmış cesediyle karşılaştı. Yangının elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulurken, Özkaya’nın cesedi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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