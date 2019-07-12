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Yaşlı kadın evde düşerek hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 23:23 | Son Güncelleme

Malatya’da evde düşen 80 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi Sadrazam Sokak üzerinde bulunan bir evde yaşanan olayda, 80 yaşındaki Vehbiye İ.

Yaşlı kadın evde düşerek hayatını kaybetti

Malatya’da evde düşen 80 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi Sadrazam Sokak üzerinde bulunan bir evde yaşanan olayda, 80 yaşındaki Vehbiye İ. iddiaya göre odada dolabın üstüne eşya dizdiği esnada yere düştü. Ev halkının ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni Malatya Adli Tıp Kuruma kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Yaşlı kadın evde düşerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evde düşerek hayatını kaybetti

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