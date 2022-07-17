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Yaşlı kadın, evin salonunda çıplak halde ölü bulundu

17.07.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te yaşayan 63 yaşındaki Nesrin Kütükçü birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi tarafından evin salonunda çıplak halde ölü bulundu. Kütükçü'nün daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı, stent takıldığı öğrenildi.

Yaşlı kadın, evin salonunda çıplak halde ölü bulundu

Olay saat 18.00 sıralarında Orhan Mahallesi Hasan Elbeyoğlu Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Nesrin Kütükçü, birlikte yaşadığı ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi tarafından evin salonunda çıplak halde bulundu.

Eşi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Nesrin Kütükçü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni morga götürüldü.

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Nesrin Kütükçü'nün daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı, stent takıldığı öğrenildi.

Polisin, Kütükçü'nün ölüm olayıyla ilgili dini nikahlı eşinin de ifadesine başvuracağı belirtildi. Kütükçü'nün kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi ile belirlenecek.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
İzmit kadın
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