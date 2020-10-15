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Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 23:57 | Son Güncelleme

Erzurum’un Palandöken ilçesinde yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde kızı tarafından ölü bulundu.Olay, Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde meydana geldi.

Erzurum’un Palandöken ilçesinde yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde kızı tarafından ölü bulundu.

Olay, Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kızı annesi Melek Bulut’u (76) ziyaret etmek için evine gittiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Kızı, yanına yaklaştığında annesinin boğazı kesilerek öldürülmüş olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kapıda zorlanma olmadığı belirtildi. Bulut’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayı duyan Bulut’un yakınları apartman önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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