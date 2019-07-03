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Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 01:14 | Son Güncelleme

Adana’da iki katlı müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu evde tek yaşayan 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.Yangın, Sarıçam İlçesine bağlı Karayusuflu köyünde meydana geldi.

Adana’da iki katlı müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu evde tek yaşayan 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Yangın, Sarıçam İlçesine bağlı Karayusuflu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Ayşe Özkaya’nın evinden dumanlar yükseldiğini gören köy sakinleri itfaiyeye haber vererek yangına müdahale etmeye başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye erleri evin içerisinde yaptığı incelemede yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı. İtfaiye erleri yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.
Yaşlı kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
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