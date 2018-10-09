HABER

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 14:52 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Soma ilçesinde yalnız yaşayan Fatma Sayın (85), evinde çıkan yangında dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü

Şevket YILMAZ - Erdinç ALKAN / SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde yalnız yaşayan Fatma Sayın (85), evinde çıkan yangında dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.
3 çocuk annesi Fatma Sayın'ın Samsacı Mahallesi, Üstün Sokak'taki iki katlı evin mutfağında, bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Mutfak tüpünün parlaması sonucu çıktığı belirlenen yangın kısa sürede büyüdü. Alevler diğer odalara da sıçradı. Alevleri, mahalleden geçen bir hurdacı fark edip, itfaiyeye bildirdi. Bu sırada çevredeki 4 kişi eve girerek yaşlı kadını kurtarmak istedi ancak başarılı olamadılar. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale ederken, bir yandan da yaşlı kadını kurtarmak için eve girdi. Yaşlı kadının evin koridorunda cesedi bulundu. Yoğun dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği belirlenen Sayın'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından Soma Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldüYaşlı kadın evinde çıkan yangında öldüYaşlı kadın evinde çıkan yangında öldüYaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü

PARTNERKadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkelerKadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkeler
İş arkadaşının düğün için biriktirdiği parayı kendi hesabına aktardıİş arkadaşının düğün için biriktirdiği parayı kendi hesabına aktardı
Bayburt'ta, 9 cana mal olan 'ölüm çukuru' ile ilgili ihmal davasıBayburt'ta, 9 cana mal olan 'ölüm çukuru' ile ilgili ihmal davası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Bayburt'ta, 9 cana mal olan 'ölüm çukuru' ile ilgili ihmal davası

Bayburt'ta, 9 cana mal olan 'ölüm çukuru' ile ilgili ihmal davası

Üniversite öğrencilerinin korkunç sonu!

Üniversite öğrencilerinin korkunç sonu!

İş adamı intihar etti!

İş adamı intihar etti!

Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...

Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.