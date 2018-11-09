Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Nuriye Örküt (83), evinde ölü bulundu.
Olay, gece saatlerinde Paşaköşkü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Nuriye Örküt'ten haber alamayan yakınları polise bilgi vererek eve geldi. Olay yerine gelen polisle beraber yedek anahtarı kullanarak eve girenler yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağılık ekipleri yaptığı kontrolde Örküt’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde kısa süre önce öldüğü belirlenen Örküt’ün cesedi otopsi yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı morguna götürüldü.
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