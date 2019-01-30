Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki kadın, evinden gelen kokular üzerine polis tarafından evin kapısı açılarak içeri girildiğinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Altuntaş Mahallesi eski TOKİ evlerinde yalnız yaşayan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan 73 yaşındaki Hanife Uğur’un evinden ağır kokular geldiğini fark eden komşuları, evin kapısını çaldı. Yaşlı kadından haber alamayan komşuları polise ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı kadının cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

