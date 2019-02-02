Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Adana’da hasta ve yaşlı bir kadın tek başına yaşadığı iki odalı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi 1123 Sokaktaki evde meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı iki odalı evinde tek başına yaşayan ve hasta olduğu bildirilen 76 yaşındaki Behice Dişçi’den komşuları haber alamadı. Dişçi’nin kapısını çalan komşular içeriden ses çıkmayınca öldüğünden şüphelenip pencerenin camlarını kırıp açarak içeri girdi. Yaşlı kadının hareketsiz halde yattığını gören komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi.

Kadının hastalığından kaynaklı öldüğü tahmin edilirken, polis herhangi bir ihtimale karşılık evde inceleme yaptı. Kadının cenazesi daha sonra otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından kadının cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.



