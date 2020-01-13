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  4. Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 20:57 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi Şehit Fatih Bülbül Sokak’ta yalnız yaşayan 68 yaşındaki Zeynep Uzun’un evine gelen bakıcısı kapıyı çaldı.

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi Şehit Fatih Bülbül Sokak’ta yalnız yaşayan 68 yaşındaki Zeynep Uzun’un evine gelen bakıcısı kapıyı çaldı. Kapıyı uzun süre çalmasına rağmen içeriden ses alamayan bakıcı kadın, daha sonra pencereyi aralayarak içeri baktı. Uzun’un yerde hareketsiz şekilde yattığını gören bakıcı, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtı. İçeri giren polis ve sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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