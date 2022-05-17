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Yaşlı kadın evinde otururken hayatını şokunu yaşadı! Tapunun kopyasını yapmışlar

17.05.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de dolandırıcıların arsa oyunu akıllara durgunluk verdi. Başkasına ait tapuları renkli olarak birebir kopyalayan düzenbazlar, arsaları satışa çıkardı. Kendileriyle irtibata geçen onlarca kişi de, "Arsa sahibinin eşiyim" ya da "Arsa sahibinin yakınıyım" yalanlarıyla kandırarak kapora aldı. Arsanın gerçek sahibi Emine Yıldız ise başına gelenleri, icralık olunca öğrendi. Şoke olduğunu belirten Yıldız, "Bir müteahhitten 25 bin lira kapora almış. O da bizi icraya vermiş" dedi.

Yaşlı kadın evinde otururken hayatını şokunu yaşadı! Tapunun kopyasını yapmışlar

İzmir’in Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi'nde yaşayan Emine Yıldız’ın, Kuşadası Güzelçamlı’da bulunan arsasının tapusunu birebir kopyalayan S.O.Y., iddialara göre internet üzerinden arsayı satışa çıkardı.

Alıcıların bazılarına "Arsa sahibinin kocasıyım" veya soy isim benzerliğinden dolayı "Yakınıyım" diyerek tanıtan S.O.Y., onlarca kişiden kapora topladı. Son olarak internet üzerinden arsanın ucuza satıldığını gören bir vatandaş, hemen kendisini arsa sahibi diye tanıtan kişiyle iletişime geçti. İstenilen kaporayı arsa sahibiyim diye tanıtan S.O.Y'ya gönderen vatandaş, daha sonrada arsanın satışı gerçekleşmeyince arsanın gerçek sahibine icra gönderdi. Arsanın gerçek sahibi Emine Yıldız ise bu durumu icralık olunca öğrenci ve mahkemenin yolunu tuttu.

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"ARSAMI SATACAĞINI SÖYLEMİŞ, KAPARO ALMIŞ"

Yaşanan olayın ardından çok mağdur olduklarını ifade eden arsa sahibi Emine Yıldız, “Geçtiğimiz bayram, akşam saatlerinde evde yemek yaparken jandarma geldi. İfade vermek için karakola gelmem istendi. Apar topar dışarıya çıkarak çocuklarıma söyledim. Onlar beden önce karakola varmışlar. Karakolda Kuşadası’ndaki arsamın satılmış olduğunu öğrendim; ama tapusu bendeydi. Hiç inanmadım, olayı da anlamadım. Jandarma personeli bana 'Senin eşin S.O.Y. mi?' diye sordu. Ben de 'Hayır, benim eşimin adı Yusuf Yıldız' dedim ve bize ‘Siz arsa satmışsınız ve o satıştan kaparo almışsınız’ denildi. 'Kesinlikle ben bu adamı tanımıyorum arsamızı da satmadık' dedim. İfademin ardından evime geldim. Tekrar ifadeye çağrıldım ve o şahsı kesinlikle tanımadığımı yineledim. O şahıs, arsamı satacağını söyleyerek bir müteahhitten 25 bin lira civarında kapora almış, onu dolandırmış. Müteahhit de bizi icraya vermiş. Şimdi onunla davalık olduk” dedi.

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"2 MİLYONLUK YERİ 1 MİLYONA ALMAK İSTEMİŞ"

Yaşlı kadının kocası Yusuf Yıldız ise “Bizim Kuşadası’nda bir arsamız var. Bir şahıs tapunun fotokopisini çekmiş. Ondan sonra bir siteye eklemiş. Açıkgözün birisi de bu ilanı görmüş. Sonra hemen iletişime geçmişler. Ben arsa sahibini bekletirim sen kapora gönder diyerek alıcıdan kapora almış. 2 milyonluk yeri 1 milyona almak istemiş. Parayı da yollamış. Hiçbir şey yokken burada benim suçum ne? Biz çok mağduruz. Hiçbir şey yokken başımıza iş aldık. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu” ifadelerini kullandı.

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"İNSANLARIN GÜVENİNİ KAZANMAK İÇİN SAHTE TAPU ÇIKARMIŞ"

Annesinin arsasını satmaya çalışan kişi ile sadece soy isimlerinin benzediğini dile getiren oğul Fehim Yıldız da, “Bir şahıs annemin arsasını değerinin kat ve kat altında ünlü bir internet sitesine koyuyor. Bu koyduğu arsadan da kapora alıyor. Bu kapora aldığı kişide bizi mahkemeye veriyor. İsim olarak da bizimle hiçbir ilgisi yok. Bizim babamızın ismi Yusuf Yıldız. Adamla bizim sadece soyadlarımız benziyor. İnsanların güvenini kazanmak için sahte tapuyu çıkarmış. Sahte tapu karşılığında insanlardan kaparo almış. Hatta bir kişiden 25 bin TL almış. Bu kişide bizi mahkemeye veriyor. Bizim olayla hiçbir alakamız yok. Gerçek tapu burada bizim elimizde. Birebir kopyasını uydurmuş. 25 bin TL için biz mahkemeliğiz. Annemde 7 gün içinde mahkemeye geri dönüş yapmadığı için icralık duruma düştük” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası dolandırıcılık
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