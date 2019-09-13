Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda yaralandı

Jandarma ekipleri, evde yaptıkları çalışma sırasında buldukları bir sigara izmaritini incelemeye aldı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmayla olayın şüphelisi olan aynı mahalledeki evli ve iki çocuk babası İ.M'yi (54) gözaltına aldı.

Bunun üzerine vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen komşuları tarafından yaralı halde bulunan Altunöz, bir kişinin saldırısına uğradığını belirtti.

- "Korktuğum için evime giremiyorum"

Fatma Altunöz, olayla ilgili AA muhabirine, gece uyandığında odasında bir kişiyle karşılaştığını belirterek, bu kişinin daha sonra kendisine saldırdığını söyledi.

Olay sırasında bağırmaması için elini ağzıyla kapatan zanlının parmağını da ısırdığını anlatan Altunöz, daha sonra bağırıp yardım istemesiyle zanlının kaçtığını aktardı.

Altunöz, korktuğu için evine gidemediğini, bir süre kızının yanında kalacağını ifade etti.

