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Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 16:06 | Son Güncelleme

Adana merkez Yüreğir ilçesinde yalnız yaşadığı evine giren kişi tarafından darbedilen 80 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı - Olayla ilgili gözaltına alınan kadının komşusu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 80 yaşındaki bir kadın yalnız yaşadığı evinde darbedildi.

Fatma Altunöz (80), Belören Mahallesi'nde yalnız kaldığı evinden gece bağırarak komşularından yardım istedi.

Eve gelen komşuları tarafından yaralı halde bulunan Altunöz, bir kişinin saldırısına uğradığını belirtti.

Bunun üzerine vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı kadın ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmayla olayın şüphelisi olan aynı mahalledeki evli ve iki çocuk babası İ.M'yi (54) gözaltına aldı.

Zanlı, tedavisinin ardından taburcu edilen yaşlı kadın tarafından teşhis edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, evde yaptıkları çalışma sırasında buldukları bir sigara izmaritini incelemeye aldı.

Öte yandan, olaydan sonra zanlının evinde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı. Yangının kundaklama sonucu çıkıp çıkmadığı araştırılıyor.

- "Korktuğum için evime giremiyorum"

Fatma Altunöz, olayla ilgili AA muhabirine, gece uyandığında odasında bir kişiyle karşılaştığını belirterek, bu kişinin daha sonra kendisine saldırdığını söyledi.

Olay sırasında bağırmaması için elini ağzıyla kapatan zanlının parmağını da ısırdığını anlatan Altunöz, daha sonra bağırıp yardım istemesiyle zanlının kaçtığını aktardı.

Altunöz, korktuğu için evine gidemediğini, bir süre kızının yanında kalacağını ifade etti.

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