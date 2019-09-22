Yaşlı kadın fındık bahçesinde ölü bulundu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde fındık bahçesine giden yaşlı kadın, burada komşusu tarafından ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde yaşayan 72 yaşındaki Müzeyyen Görgülü, fındık toplamak fındık bahçesine gitti. Yan bahçedeki fındık bahçesine giden komşusu Rabia Dinçer, yaşlı kadının yerde yattığını gördü. Uyuduğunu sanarak bahçesine giden komşusu, evine dönerken yaşlı kadını tekrar aynı yerde yatarak görmesi üzerine şüphelenerek yanına gidip kontrol etti. Yaşlı kadından belirti gelmeyince komşusu, durumu köy muhtarlığına bildirdi. Olay yerine gelen muhtar ve köylülerin bildirmesiyle jandarma ekipleri ve 112 Acil Sağlık Ekipleri fındık bahçesine gelerek yaptıkları incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği sanılan Müzeyyen Görgülü’nün naaşı Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



