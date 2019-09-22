HABER

Yaşlı kadın fındık bahçesinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 21:54 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Cide ilçesinde fındık bahçesine giden yaşlı kadın, burada komşusu tarafından ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde yaşayan 72 yaşındaki Müzeyyen Görgülü, fındık toplamak fındık bahçesine gitti.

Yaşlı kadın fındık bahçesinde ölü bulundu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde fındık bahçesine giden yaşlı kadın, burada komşusu tarafından ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde yaşayan 72 yaşındaki Müzeyyen Görgülü, fındık toplamak fındık bahçesine gitti. Yan bahçedeki fındık bahçesine giden komşusu Rabia Dinçer, yaşlı kadının yerde yattığını gördü. Uyuduğunu sanarak bahçesine giden komşusu, evine dönerken yaşlı kadını tekrar aynı yerde yatarak görmesi üzerine şüphelenerek yanına gidip kontrol etti. Yaşlı kadından belirti gelmeyince komşusu, durumu köy muhtarlığına bildirdi. Olay yerine gelen muhtar ve köylülerin bildirmesiyle jandarma ekipleri ve 112 Acil Sağlık Ekipleri fındık bahçesine gelerek yaptıkları incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği sanılan Müzeyyen Görgülü’nün naaşı Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı kadın fındık bahçesinde ölü bulundu

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Düğünde dehşet saçanlar serbest bırakıldıDüğünde dehşet saçanlar serbest bırakıldı
Mardin'de, 'Kıran 2 Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiMardin'de, 'Kıran 2 Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Yırtmacı olay oldu! 'Bu nasıl bir güzellik'

Yırtmacı olay oldu! 'Bu nasıl bir güzellik'

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.