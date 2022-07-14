Yaşlı kadın, gencin yakasına yapıştı! Sokak röportajındaki yaşlı teyze olay oldu

Sokak röportajında şaşkına çeviren anlar yaşandı. Yaklaşan 2023 seçimleri için vatandaşlardan görüş almak için İstanbul Esenler'dekilere mikrofon uzatan bir YouTube kanalında, taşlı teyzenin yaptıkları olay oldu.

YAŞLI TEYZE SOKAK RÖPORTAJINA MÜDAHALE ETTİ

Hükümeti ve AK Parti'yi eleştiren bir genci, sakince dinleyen teyze bir anda röportajın ortasına daldı.

YAŞLI KADIN, GENÇ ADAMIN YAKASINA YAPIŞTI

Genç adamın söylediklerine sinirlenen yaşlı kadın, gencin yakasına yapışara “Ak Parti’ye değil de kara partiye mi verelim?” dedi.

Genç adam neye uğradığını şaşırırken, çevredekiler yaşlı kadına müdahale etmek istedi.

ÇEVREDEKİLERE DE SİNİRLENDİ

Çevredekilerin müdahalesine izin vermeyen yaşlı teyze, diğer vatandaşlara da tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

O anlar ise sosyal medyada gündem yarattı.



