HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaşlı kadın hırsız komşusunun elinden ölü numarası yaparak kurtuldu

Yaşlı kadın hırsız komşusunun elinden ölü numarası yaparak kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 16:17 | Son Güncelleme

Karabük’te, evine giren hırsıza karşı koyan 70 yaşındaki kadın ölü numarası yaparak kurtuldu.

Karabük’te, evine giren hırsıza karşı koyan 70 yaşındaki kadın ölü numarası yaparak kurtuldu. Öldüğünü sandığı yaşlı kadının kolundan bilezikleri alarak kaçan şahsın ise komşusu R.Y olduğu tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkeze bağlı Arıcak köyünde meydana geldi. Hafize Atıcı’nın (70) evine gece yarısı hırsız girdi. Seslere uyanan yaşlı kadın odanın kapısını açtığında hırsızla karşı karşıya kaldı. Kendisini gören yaşlı kadının kafasına sopayla vurarak yere düşüren hırsız, kadının üzerine çıkarak boğazını sıkmaya başladı. Yaşlı kadın can havliyle hırsızın elinden düşen sopayı alıp hırsızın kafasına vurdu ve yüzünü tırmaladı. Daha sonra boğazını sıkan hırsızın kendisini öldüreceğini düşünen yaşlı kadın, ölü numarası yaparak canını kurtardı. Hırsız, Atıcı’nın öldüğünü sanarak kolundaki iki bileziği alarak hızla evden kaçtı. Hırsızın evden ayrılması ile kanlar içerisinde yerde kalan kadın kapıyı kilitleyip yakınlarından telefonla yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, konuyla ilgili şüpheli olarak görülen komşu R.Y.’nin evinde inceleme başlattı. Jandarma, yaşlı kadının ifadesi doğrultusunda yüzünde yara ve kıyafetinde yırtık olan zanlının kadının komşusu R.Y. olduğunu tespit etti. Kendisini kurtarmak için evden kaçan zanlı köylüler tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi. Yaşlı kadının bileğinden çalınan iki bileziğin şüphelinin üzerinden çıktığı öğrenildi.
Hastanedeki tedavisinin ardından evinde dinlenen Hafize Atıcı, korku dolu anları anlattı. Atıcı, "Gece yarısı sese uyandım ve ne olduğunu anlamaya çalıştım. Misafir odasının kapısını açar açmaz karşıma bir adam dikildi. Elinde balta sopası vardı. Kafama vurdu, bağırdım. Kafama vura vura kapının eşiğine götürdü. Orada beni yatırdı, üzerime yatıp boğazımı sıktı. Boğazımı sıktığı an sopa yere düştü. Yerde yatarken sopayı aldım kafasına vurdum. Ondan sonra yüzünü yırttım” diye konuştu.
"Beni öldü zannetti”
Ölü numarası yaparak hırsızın elinden kurtulduğunu ifade eden Atıcı, “’Beni ölüyor’ diye kolumdan iki bileziği çıkarttı. Ben yine ölüyorum gibi numara yaptım. Beni öldü zannetti. Kapıyı açtı, çıktı ve gitti. Kalktım kapıyı kapatıp kilitledim” dedi.

“Işığı yakabilseydim beni tanıyor diye öldürürdü”
Yardım için telefona yaklaşan Atıcı, kayıtlı numaraların bulunduğu defterin üzerinin tamamen kan olduğunu ve sadece kız kardeşinin numarasını görebildiğini anlatarak, “’Hatice koş, hırsız beni öldürüyor’ dedim. Eşi ile geldiler daha sonra oğlum da geldi. Ben ışığı yakabilseydim ’beni tanıyor’ diye öldürürdü. Sopa ile vurunca boğazımı bıraktı" ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Yaşlı kadın gece yarısı dehşeti yaşadı! 'Ölü' taklidi yaparak kurtuldu Yaşlı kadın gece yarısı dehşeti yaşadı! 'Ölü' taklidi yaparak kurtuldu
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
1/
En Çok Okunan Haberler
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklama
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
'Birkaç gün içinde Dağlık Karabağ'ın tamamını kaybedecektik'
'Birkaç gün içinde Dağlık Karabağ'ın tamamını kaybedecektik'
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Diğer Haberler
İstanbul’da defalarca mühürlenen eğlence mekanına ’koronavirüs’ baskını
İstanbul’da defalarca mühürlenen eğlence mekanına ’koronavirüs’ baskını
MSB duyurdu: 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
35 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı
35 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı
Bolu Dağı Tüneli 27 gün sonra trafiğe açıldı
Bolu Dağı Tüneli 27 gün sonra trafiğe açıldı
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
4 ilde eş zamanlı fuhuş operasyonu: 16 gözaltı
4 ilde eş zamanlı operasyon! Fuhuş çetesi çökertildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.