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  4. Yaşlı kadın, hırsızı böyle avladı! Yakalanmamak için önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı

Yaşlı kadın, hırsızı böyle avladı! Yakalanmamak için önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı

08.05.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde girdikleri marketten el çabukluğuyla para çalan iki hırsızı, yaşlı kadın eczanede kıskıvrak yakaladı. Serbest kalabilmek için yapmadıkları kalmayan hırsızların yakalanma anları eczanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Emek Mahallesi 56/2 Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete alıveriş yapmak için giren birisi hamile 2 kadın, el çabukluğuyla market sahibi Meral Alataş’ın 200 lirasını çaldı. Daha sonra ise şahıslar marketten çıkıp, olay yerinden uzaklaştı. Parasının çalındığını fark eden yaşlı kadın, marketten çıkarak hırsızların peşine düştü. Bir süre takibi sürdüren kadın, şüphelileri Bosna Caddesi üzerinde bulunan bir eczanede alışveriş yaparken yakaladı. Market sahibi kadın hırsızların yakasına yapışınca, şüpheliler ile yaşlı kadın arasında arbede yaşandı. Daha sonra ise çevredeki vatandaşların da gelmesi üzerine hırsızların olay yerinden kaçmasına müsaade edilmedi. Vatandaşların tepkisi üzerine hırsızlardan birisi, hamile olan yakınının arkasına saklanarak, onu kendisine siper etti.

KAÇABİLMEK İÇİN İĞRENÇLEŞTİLER

Olay yerine gelen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polisin geleceğini duyan hırsızlardan bir tanesi, olay yerinde elinin üzerine tuvaletini yaptı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polislerin gelmesiyle birlikte hırsızlar, hem parasını çaldıkları kadına hem de polis ekiplerine dil dökmeye başladı. Şikayetçi olmaması için market sahibi kadının yanına giderek aldıkları parayı geri uzatan hırsızların bu teklifini yaşlı kadın kabul etmedi. Şüpheliler kendilerini görüntüleyen gazetecilere de taş attı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından polis otosuna götürülene kadar dil döken F.M. ile A.M. isimli 2 hırsız, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanmamak için sokak ortasında tuvaletini yapan hırsızın, kendisini polis otosuna götürürken eşyalarına dokunmak istemeyen polis memuruna ‘Ben senden temizim’ demesi dikkat çekti. Market sahibi Meral Alataş ise, emniyete giderek 2 şüpheliden de şikayetçi oldu.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başattı.

MARKET SAHİPLERİNİN HIRSIZLARI YAKALAMA ANI KAMERADA

Öte yandan market sahibi Meral Alataş’ın hırsızları yakalama anı eczanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızlardan bir tanesinin eczanede alışveriş yaptığı, market sahibinin bu sırada eczaneye gelerek hırsızı yakaladığı ve aralarında bir süre arbede yaşandığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise vatandaşlar gelerek olaya müdahale ediyor ve hırsız bunun üzerine hamile olan yakınının arkasına saklanıyor. Vatandaşlar hırsızı yakalayıp, polis ekiplerine haber veriyor.

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(İHA)

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