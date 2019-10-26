Yaşlı kadın kazada can verdi

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Yüceler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye’den Fatsa istikametine gitmekte olan F.A. idaresindeki 33 DIP 69 plakalı araç, karşıdan karşıya geçmekte olan Ayşe Duran’a (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen yaşlı kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Samsun-Ordu karayolunda kısa bir süre trafik tek şeritten verilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

