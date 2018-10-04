HABER

Yaşlı kadın, koçun boynuz darbeleriyle öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 17:53 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesine bağlı Karıncalı köyünde Zühre Kurt (73), ağıldan otlatmaya çıkardığı küçükbaş hayvanlar arasındaki koçun boynuz darbeleriyle yaşamını yitirdi.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesine bağlı Karıncalı köyünde Zühre Kurt (73), ağıldan otlatmaya çıkardığı küçükbaş hayvanlar arasındaki koçun boynuz darbeleriyle yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Bayramiç ilçesinin Karıncalı köyünde meydana geldi. Eşi Durmuş Kurt’un (69), pazar için ilçe merkezine gittiği sırada Zühre Kurt köye 300 metre uzaklıktaki ağıla gitti. Otlatmak için ağıldan çıkardığı sürüdeki koçun saldırısına uğrayan kadın, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı boynuz darbeleriyle kanlar içinde yerde kaldı.

Bayramiç merkezinden köydeki evine dönen Durmuş Kurt, eşi Zühre Kurt’un evde olmadığını görünce telefon ile kendisine ulaşmak istedi. Telefona yanıt alamayınca da başına bir şey gelmiş olabileceğini düşünerek ağılın yolunu tuttu. Eşini yerde yatarken gören Durmuş Kurt, önce kalp hastası olduğu için eşinin kriz geçirdiğini sandı. Yardım için yanına yaklaştığında ise üzerindeki kanları gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Zühre Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

KOÇUN BOYNUZUNDA KAN LEKESİ

Kurt'un, eşekten düşerek hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülürken, olay yerinde inceleme yapan jandarma ve savcı, köy muhtarı Veli Ayaz’ın, boynuzunda ve tüylerinde kan bulunan koçu göstermesiyle ölüm sebebindeki gerçek anlaşıldı.Bir çocuk annesi Zühre Kurt’un cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Eşinin kalp hastalığı bulunduğunu belirten Durmuş Kurt, “Eşimi evde bulamayınca telefon ile aradım, cevap alamadım. Ağıla giderken yolda hayvanlarla karşılaştım. Hayvanları aldım götürüp ağıla koydum. Sonra az daha ileriye gittiğimde eşimi yerde gördüm. Köylüleri aradım, yardım istedim. Kalp hastalığı olduğu için öldü sandık. Ama sonradan koçun öldürdüğünü anladık” dedi.

Köy Muhtarı Veli Ayaz da, “Olay yerine gittiğimde eşeğin yaptığını sandık. Baktık eşekte herhangi bir ibare görmedik. Koçtaki kanlar dikkatimi çekti. İnceleme yapan komutana ve savcıya gösterdim. Ondan sonra koçun yaptığı anlaşıldı” diye konuştu.

PARTNERPanseksüellik nedir? Panseksüellik hakkında bilmeniz gereken 10 şeyPanseksüellik nedir? Panseksüellik hakkında bilmeniz gereken 10 şey
Minik öğrenciler, hayvan hastanesi açılışında köpekleri sevdiMinik öğrenciler, hayvan hastanesi açılışında köpekleri sevdi
Antalya'ya şehit ateşi düştü (2)Antalya'ya şehit ateşi düştü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

İlginizi Çekebilir

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de yol çöktü! Trafik kilitlendi!

Kadıköy'de yol çöktü! Trafik kilitlendi!

AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

Devlet Bahçeli'den 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü

Devlet Bahçeli'den 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü

40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t

Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.