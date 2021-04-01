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Yaşlı kadın otobüsün altında sürüklendi

01.04.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde otobüsün çarpması sonrası sürüklenen ve altında sıkışan yaşlı kadın Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde otobüsün çarpması sonrası sürüklenen ve altında sıkışan yaşlı kadın Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Öte yandan kaza anı otobüsteki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Laleli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emine B. (70) karşıdan karşıya geçmek istediği sırada kendisine çarpan F.K. idaresindeki 45 D 0118 plakalı özel halk otobüsünün altında kaldı. Otobüsün çarpması sonucu bir süre altında sürüklenen Emine B., otobüsün altında sıkıştı için olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde yaptıkları çalışmaların ardından Emine B.’yi sıkıştığı yerden çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen Emine B., daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşlı kadına çarpan otobüs şoförü F.K. ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Bir türlü sakinleştirilemeyen F.K. da daha sonra hastaneye sevk edildi. Öte yandan kaza anı otobüsteki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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