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  4. Yaşlı kadın 'park' yüzünden çileden çıktı! Askeri personele önce bıçak çekti sonra hakaretler yağdırdı

Yaşlı kadın 'park' yüzünden çileden çıktı! Askeri personele önce bıçak çekti sonra hakaretler yağdırdı

08.01.2024 19:37 | Son Güncelleme:
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Yaşlı kadın 'park' kavgası yüzünden çileden çıktı. Samsun'da izinden gelen bir askeri personel aracını bir evin önündeki kaldırıma çekince olanlar oldu. Yaşlı kadın, askeri personele bıçak çekip darp etmeye çalıştı. O anlar kameraya yansıdı. Küfürler ve tehditler havada uçuştu. Askeri personel çareyi şikayetçi olmakta buldu. İşte detaylar...

Yaşlı kadın 'park' yüzünden çileden çıktı! Askeri personele önce bıçak çekti sonra hakaretler yağdırdı

Yaşlı kadın çileden çıktı. Samsun'da izinden gelen askeri personel aracını kaldırıma park edip gitti. Sürekli arabaların oraya park ettiğini söyleyen komşusu öfkeden çıldırdı. Yaşlı kadın iddiaya göre önce bıçak çekti sonra hakaretler yağdırdı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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Küfürler,tehditler havada uçuştu. Evinin önüne park edilen araca çok sinirlenen yaşlı kadın 'Bana masal anlatma,artislik yapma' diyerek askeri personele vurdu.

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"TELEFONU KIRDIRTTIRMA BANA"

Yaşlı kadın 'Buraya araba park edenler yüzünden sinir hastası oldum ben'. Önce bıçak çeken kadın tehditler savurdu. Telefonunu kırdırttırma bana diyen kadın,askeri personele öfke kustu.

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'Şu an senin karşında sivil bir vatandaş yok ve asker var. Böyle devam et, vur' diyen kişiye yaşlı kadın 'Kızım avukat ben senden iyi bilirim' yanıtını verdi. 'Vatanımızı koruyoruz, böyle bir tepkiyle karşılaşmam hiç hoş olmadı' diyen askeri personel yaşlı kadından şikayetçi oldu.

Askeri personel, 'Polisi aradım şikayetçi oldum ifademi verdim,tutanağı verdim' ifadelerini kullandı.

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kavga park yaşlı kadın
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