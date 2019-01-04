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Yaşlı kadın ve çocuklarının noterde darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 13:44 | Son Güncelleme

Kızının ölümüyle ilgili vekalet işlemi için gittikleri noterde, noter katibinin polis olduğu iddia edilen eşi tarafından darbedilerek ayağının kırıldığını, kızının da darp sonucu kulak zarının patladığını iddia eden 67 yaşındaki kadın savcılığa şikayette bulundu

İSTANBUL (AA) - Trafik kazasında vefat eden kızıyla ilgili vekalet işlemleri için notere giden Fatma Çamur (67), noter katibinin polis olduğu iddia edilen eşi tarafından darbedilerek ayağının kırıldığını, kızının da darp sonucu kulak zarının patladığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Fatma Çamur, İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 21 Aralık 2018'de bir otobüsün kaza yapması sonucu kızı Zahide Altınok'un ölümüyle ilgili avukata vekalet vermek için Beyoğlu'nda bir notere gittiğini belirtti.

Kızları Semra Yetiş ve Selda Çamur ile oğlu Güven Çamur ile gittikleri noterde, noter katibi olarak bildikleri bir kadının vekaletnameyi hazırladığını, oğlu ve kızlarının vekaletnameyi imzaladığını, sıra kendisine gelince de evrakı "Okudum" yazıp imzalaması gerektiğinin söylendiğini ifade eden Çamur, yaşlı olduğundan "Okudum" kelimesini yazmakta zorlanınca noter katibinin kendisine bağırmaya başladığını öne sürdü.

Noter katibi kadına bağırmamasını söylediğini ileri süren Çamur, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bu sırada oğlum Güven de 'Anneme neden bağırıyorsun?' diye sordu. Kadın, polis memuru olduğunu sonradan öğrendiğim eşini arayıp olay yerine çağırdı. Kapıya çıktığımda noter katibinin eşi olan polis memuru, oğlum Güven Çamur'a saldırdı. Polis, oğlumu yere yıktı. Sonra bana ve kızıma saldırdı. Beni yere yıkıp ayağıma tekmeyle vurduğu için ayağım kırıldı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu aldım. Kızım Semra'nın bu darp sonucunda kulak zarı patlamıştır. Duyma güçlüğü çekmektedir. Oğlum Güven de gece gözaltına alındı. Bize darp uygulayan polis memuru bize vururken parmağını çatlatmış, bununla ilgili de hastaneye yatmış. Bu şekilde görevlerini kötüye kullanarak bir suçum olmadığı halde beni ve çocuklarımı darbeden noter katibi ve eşi A.E'den şikayetçiyim.''

Savcılığa suç dilekçesini verdikten sonra tekerlekli sandalyede basın mensuplarına açıklama yapan Çamur, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Ayağı alçıda olan ve yüzünde morluklar bulunan Çamur, kendilerini darbeden polisten şikayetçi olduklarını ifade etti.

Bu arada, gözaltına alınan Fatma Çamur'un oğlu Güven Çamur'un, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği ve "yaralama" suçundan adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Fatma Çamur Yaşlı kadın ve çocuklarının polis tarafından darp edildiği iddia

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