Yaşlı kadın ve çocuklarının noterde darbedildiği iddiası

İSTANBUL (AA) - Trafik kazasında vefat eden kızıyla ilgili vekalet işlemleri için notere giden Fatma Çamur (67), noter katibinin polis olduğu iddia edilen eşi tarafından darbedilerek ayağının kırıldığını, kızının da darp sonucu kulak zarının patladığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Fatma Çamur, İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 21 Aralık 2018'de bir otobüsün kaza yapması sonucu kızı Zahide Altınok'un ölümüyle ilgili avukata vekalet vermek için Beyoğlu'nda bir notere gittiğini belirtti.

Kızları Semra Yetiş ve Selda Çamur ile oğlu Güven Çamur ile gittikleri noterde, noter katibi olarak bildikleri bir kadının vekaletnameyi hazırladığını, oğlu ve kızlarının vekaletnameyi imzaladığını, sıra kendisine gelince de evrakı "Okudum" yazıp imzalaması gerektiğinin söylendiğini ifade eden Çamur, yaşlı olduğundan "Okudum" kelimesini yazmakta zorlanınca noter katibinin kendisine bağırmaya başladığını öne sürdü.

Noter katibi kadına bağırmamasını söylediğini ileri süren Çamur, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: