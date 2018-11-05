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Yaşlı kadın, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz'ı ardından su dökerek uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 12:52 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Yalova Valiliği'nden, Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, valilik bahçesinde düzenlenen bir törenle Yalova?ya veda etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Yalova Valiliği'nden, Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, valilik bahçesinde düzenlenen bir törenle Yalova?ya veda etti. Alanda bulunan İsmet Soygür (96), Vali Yılmaz?ı uğurlarken yollarına su döktü.
Vali Tuğba Yılmaz?ı uğurlamaya vali yardımcıları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve şehit aileleri katıldı. Kendisini uğurlamaya gelen herkesle tek tek tokalaşan Vali Yılmaz, şehit aileleri ile vedalaşırken duygu dolu anlar yaşadı. Tören mangasını selamlayan Vali Yılmaz?a çiçek takdim edildi. Basın mensuplarıyla da vedalaşan Vali Yılmaz, makam aracına bindi. Bu esnada araca yaklaşan İsmet Soygür, Vali Yılmaz için su döktü. Bunun üzerine Vali Yılmaz makam aracından inerek yaşlı kadının elini öptü ve kendisini Ankara?da ağırlamak istediğini söyledi.
Soygür, gazetecilere açıklamada bulunarak, ?O benim bir kızımdı. Bir oğlum vardı, şimdi bir de kızım varö diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Vali Yılmaz eşi Hakim Çelebi Yılmaz ile birlikte daha sonra alkışlar eşliğinde Yalova?dan ayrılarak görev yapacağı Ankara?ya hareket etti.

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