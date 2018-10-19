Yaşlı kadın, yanan evine parasını almak için girince öldü

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde evinde yangın çıkan Durkadın Önder (90), sattığı kurbanlıkların parasını almak için içeri girince yanarak yaşamını yitirdi.
Altınyaka Mahallesi, Akçağıl mevkisindeki olay, dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Kızı Nurşen Önder (50) ile birlikte yaşayan Durkadın Önder'e ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay anında evde yalnız olan Durkadın Önder, dumanı fark edince dışarı çıkarak komşularından yardım istedi. Çevredekiler de olay yerine gelerek itfaiyeye haber verdi.
Bu sırada Durkadın Önder, Kurban Bayramı öncesi sattığı kurbanlıkların parasının evde olduğunu belirterek içeri girdi. Bir anda alevlerin arasında kalan Önder, yaşamını yitirdi. Kumluca ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesine rağmen ev tamamen yandı. Ekipler, yaptıkları incelemede, Durkadın Önder'in cesedine ulaştı.
Yangını haber alarak olay yerine gelen Durkadın Önder'in akrabaları gözyaşı döktü. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Durkadın Önder'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Gölçük Mahallesi Saraycık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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