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  4. Yaşlı kadın yanan evini terk etmek istemedi

Yaşlı kadın yanan evini terk etmek istemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:50 | Son Güncelleme

Ümraniye'de yangın çıkan evini terk etmek istemeyen yaşlı kadını polis ve itfaiye ekipleri ikna etti

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de yaşlı kadın ve oğlunun yaşadığı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında Çavuşbaşı Caddesi'nde oğluyla beraber yaşayan Hatice Turan'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden komşuları, itfaiye ve polise haber vererek Turan ve oğlunu evden çıkarmaya çalıştı. Yaşlı kadın komşularının çabalarına rağmen evden çıkmak istemedi.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, Hatice Turan'ı ikna ederek evden çıkardı. Dumandan etkilenen yaşlı kadına olay yerinde bekletilen ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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