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Yaşlı kadın yangında can verdi

08.01.2021 10:21 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’nde bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan yaşlı kadın hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Yayla Mahallesi 2.

Kırklareli’nde bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yayla Mahallesi 2. Küme Evler mevkiinde, yalnız yaşanan 74 yaşındaki Hafize Demirkıran’a ait evde henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden komşuları tarafından itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp, söndürürken, ev küle döndü.
Olay yerinde polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme de Demirkıran’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Hafize Demirkıran’ın cenazesi Kırklareli Eğitime Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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