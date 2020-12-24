HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaşlı kadın yangında feci şekilde can verdi

Yaşlı kadın yangında feci şekilde can verdi

24.12.2020 10:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesinde meydana gelen ev yangınında yatalak hasta olduğu öğrenilen yaşlı kadın alevlerden kaçamadı ve feci şekilde can verdi.Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesi Gümüş Sokak üzerinde meydana gelen olayda sabah uyanan Bayram Özkara (88) odun sobasını yakmak istedi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesinde meydana gelen ev yangınında yatalak hasta olduğu öğrenilen yaşlı kadın alevlerden kaçamadı ve feci şekilde can verdi.
Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesi Gümüş Sokak üzerinde meydana gelen olayda sabah uyanan Bayram Özkara (88) odun sobasını yakmak istedi. Sobayı yakmaya çalışan yaşlı adam bir anda patlayan sobanın alevleri arasında kaldı. 81 yaşındaki Necmiye Özkara ise yatalak olduğu için alevlerden kurtulamadı. Talihsiz kadın alevler arasında feci şekilde hayatını kaybederken eşi Bayram Özkara ise el ve yüzünden yaralandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit ederken savcılık ve jandarma ekipleri evde inceleme yaptı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken yaşlı kadının cenazesi morga kaldırıldı. Yaşlı kadının 2 çocuk ve 5 torun sahibi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım' 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım'
Bakan Soylu duyurdu! Van'da 'Yıldırım Bestler-17' operasyonu başlatıldıBakan Soylu duyurdu! Van'da 'Yıldırım Bestler-17' operasyonu başlatıldı
YKS sınav tarihleri belli oldu mu?YKS sınav tarihleri belli oldu mu?
1/

En Çok Okunan Haberler

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Aşı gönüllüsü profesör: Sosyal medyada yazılanlara inanamıyorum

Aşı gönüllüsü profesör: Sosyal medyada yazılanlara inanamıyorum

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

Bakan Soylu'dan AİHM'in Demirtaş kararına sert tepki

Bakan Soylu'dan AİHM'in Demirtaş kararına sert tepki

İstanbul’da kuraklığın en net görüntüsü böyle çekildi

İstanbul’da kuraklığın en net görüntüsü çekildi

İstanbul’da yarım milyonluk hırsızlık! Yakalandılar

İstanbul’da yarım milyonluk hırsızlık! Yakalandılar

Bakan Soylu duyurdu! Van'da 'Yıldırım Bestler-17' operasyonu başlatıldı

Bakan Soylu duyurdu! Van'da 'Yıldırım Bestler-17' operasyonu başlatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.