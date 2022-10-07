HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaşlı kadına eziyet etmişlerdi! Tutuklu Ali Erata: Oyun oynuyorduk

Yaşlı kadına eziyet etmişlerdi! Tutuklu Ali Erata: Oyun oynuyorduk

07.10.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki bir hastanede yaşlı kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan sağlık çalışanı Ali Erata tutuklandı. Erata nöbetçi hakimlikte adeta şaka gibi bir savunma yaparak, "Yaşlı kadın Alzheimer hastası olduğu için ona ilaçlarını içirmek için oynadığımız bir oyundu. Zaman zaman bu tür oyunlar oynardık. Bu video da bu oyunlardan biriydi'' derken, bir diğer şüpheli de, ''Geçmiş hayatını hatırlardı. Biz de geçmiş hatıralarını onunla konuşurduk. Saçını boyardık'' ifadesini kullandı.

Yaşlı kadına eziyet etmişlerdi! Tutuklu Ali Erata: Oyun oynuyorduk

İstanbul'un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi'ndeki özel hastanede, sağlık çalışanlarının, hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Hastanenin faaliyetleri durdurulurken, videoda yaşlı kadının yüzüne para atan ve Samsun'un İlkadım ilçesinde, Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan Erata, ‘beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklandı.

''OYUN OYNUYORDUK''

Ali Erata’nın, İstanbul’da yaşanan olay sonrası işten çıkarılmasının ardından geldiği Samsun’a yerleştiği, özel hastanede ise çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Erata, nöbetçi sulh ceza hakimliğine verdiği ifadesinde, "Yaşlı kadın Alzheimer hastası olduğu için ona ilaçlarını içirmek için oynadığımız bir oyundu. Zaman zaman bu tür oyunlar oynardık. Bu video da bu oyunlardan biriydi" dedi.

Screenshot_10

Şüphelilerden Emrah Ö., videonun çekildiği sırada orada olmadığını söyleyerek, diğer şüphelilerin kendisine hastayı uyutmamak için bu şekilde davrandıklarını söylediklerini belirtti. Olay ortaya çıktıktan sonra hastanenin soruşturma başlattığını ve 7 kişiyi işten çıkardıklarını söyleyen şüpheli, suçsuz olduğunu, hastanede kimseye eziyet edildiğine şahit olmadığını ve eziyetin bir insanlık ayıbı olduğunu söyledi.

Screenshot_13

''SAÇINI BOYARDIK, TARARDIK, MAKYAJ YAPARDIK''

Suçlamaları kabul etmediğini ve eziyet suçunu işlemediğini söyleyen şüpheli İlknur K.’nın, hastanede çalıştığı süre boyunca mağdura veya diğer hastalara yönelik herhangi bir eziyet, darp, kötü muamele gibi eylemlere şahit olmadığını söylediği öğrenildi. Mağdur yaşlı kadının demans hastası olduğunu söyleyen İlknur K., “Geçmiş hayatını hatırlardı. Biz de geçmiş hatıralarını onunla konuşurduk. Ara sıra özel ihtiyaçlarını da mümkün mertebe elimizden geldiğince giderirdik. Saçını boyardık, tarardık, makyaj yapardık, bahçeye indirirdik” ifadelerini kullandı.

Screenshot_14

Şüpheli İrem E. ise hastanede yaklaşık 1 buçuk yıl yoğun bakım servisinde çalıştığını, mağdurun üzerine para atılan videonun çekildiği gün hastanede nöbetçi olduğunu ancak video çekilirken orada bulunmadığını, kimseye eziyet etmediğini ve suçsuz olduğunu söyledi.

'Bebek benden değil' cinayetine 23 yıl hapis cezası! DNA testinde her şey ortaya çıktı'Bebek benden değil' cinayetine 23 yıl hapis cezası! DNA testinde her şey ortaya çıktı

(DHA/İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi
Paşinyan, Miçotakis, Esad... Erdoğan yanıtladıPaşinyan, Miçotakis, Esad... Erdoğan yanıtladı
Üç asırdır devam eden gelenek! Her sene aynı tarihte aynı yerde bir araya geliyorlar: "İnanışımıza göre burada vefat edenler..."Üç asırdır devam eden gelenek! Her sene aynı tarihte aynı yerde bir araya geliyorlar: "İnanışımıza göre burada vefat edenler..."
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.