Yaşlı kadına eziyet etmişlerdi! Tutuklu Ali Erata: Oyun oynuyorduk

İstanbul'un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi'ndeki özel hastanede, sağlık çalışanlarının, hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Hastanenin faaliyetleri durdurulurken, videoda yaşlı kadının yüzüne para atan ve Samsun'un İlkadım ilçesinde, Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan Erata, ‘beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklandı.

''OYUN OYNUYORDUK''

Ali Erata’nın, İstanbul’da yaşanan olay sonrası işten çıkarılmasının ardından geldiği Samsun’a yerleştiği, özel hastanede ise çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Erata, nöbetçi sulh ceza hakimliğine verdiği ifadesinde, "Yaşlı kadın Alzheimer hastası olduğu için ona ilaçlarını içirmek için oynadığımız bir oyundu. Zaman zaman bu tür oyunlar oynardık. Bu video da bu oyunlardan biriydi" dedi.

Şüphelilerden Emrah Ö., videonun çekildiği sırada orada olmadığını söyleyerek, diğer şüphelilerin kendisine hastayı uyutmamak için bu şekilde davrandıklarını söylediklerini belirtti. Olay ortaya çıktıktan sonra hastanenin soruşturma başlattığını ve 7 kişiyi işten çıkardıklarını söyleyen şüpheli, suçsuz olduğunu, hastanede kimseye eziyet edildiğine şahit olmadığını ve eziyetin bir insanlık ayıbı olduğunu söyledi.

''SAÇINI BOYARDIK, TARARDIK, MAKYAJ YAPARDIK''

Suçlamaları kabul etmediğini ve eziyet suçunu işlemediğini söyleyen şüpheli İlknur K.’nın, hastanede çalıştığı süre boyunca mağdura veya diğer hastalara yönelik herhangi bir eziyet, darp, kötü muamele gibi eylemlere şahit olmadığını söylediği öğrenildi. Mağdur yaşlı kadının demans hastası olduğunu söyleyen İlknur K., “Geçmiş hayatını hatırlardı. Biz de geçmiş hatıralarını onunla konuşurduk. Ara sıra özel ihtiyaçlarını da mümkün mertebe elimizden geldiğince giderirdik. Saçını boyardık, tarardık, makyaj yapardık, bahçeye indirirdik” ifadelerini kullandı.

Şüpheli İrem E. ise hastanede yaklaşık 1 buçuk yıl yoğun bakım servisinde çalıştığını, mağdurun üzerine para atılan videonun çekildiği gün hastanede nöbetçi olduğunu ancak video çekilirken orada bulunmadığını, kimseye eziyet etmediğini ve suçsuz olduğunu söyledi.

(DHA/İHA)



