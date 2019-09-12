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Yaşlı kadına gaspçı şoku

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 14:51 | Son Güncelleme

Çorlu’da meydana gelen olayda, evine giren yüzleri maskeli iki kişi tarafından elleri ve ağzı koli bandı ile kapatılan yaşlı kadın gasp edildiğini iddia ederek polisten yardım istedi.Edinilen bilgilere göre, olay, Hıdırağa Mahallesi Paypayçeşme Sokak üzerinde yer alan bir binanın ikinci katındaki dairede meydana geldi.

Yaşlı kadına gaspçı şoku

Çorlu’da meydana gelen olayda, evine giren yüzleri maskeli iki kişi tarafından elleri ve ağzı koli bandı ile kapatılan yaşlı kadın gasp edildiğini iddia ederek polisten yardım istedi.
Edinilen bilgilere göre, olay, Hıdırağa Mahallesi Paypayçeşme Sokak üzerinde yer alan bir binanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. 73 yaşındaki Naciye Başak’ın oğlu ile ikamet ettiği daireye evde yalnız olduğu sırada giren yüzleri maskeli iki kişi yaşlı kadının ellerini ve ağzını koli bandı ile kapatarak yaşlı kadının bir adet altını ve 2 bin TL de parasını alarak kayıplara karıştı.
Yaşadığı olayın şokunu atlatır atlatmaz balkona çıkan yaşlı kadının sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi edilen yaşlı kadın daha sonra ifadesine başvurulmak üzere Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.
Karakola girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilere olayı anlatan ve yaşadığı olayın etkisinden kurulamadığı gözlenen yaşlı kadın, “Yemeğimi yiyordum. Hiç ses seda yokken girdiler içeri. Ellerimi kollarımı bağladılar. Açamıyordum, iki parmağımı açtım balkona çıktım, oğluma seslendim çabuk polisleri çağırın beni öldüreceklerdi dedim. Bu kişilerden şikayetçiyim” şeklinde konuştu.

Yaşlı kadına gaspçı şoku

Yaşlı kadına gaspçı şoku

Yaşlı kadına gaspçı şoku

Yaşlı kadına gaspçı şoku

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