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Yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcıya ev hapsi

20.01.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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Kadıköy’de yaşlı kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu bakıcı hakkında elektronik kelepçe takılarak konutunu terk etmemesi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kadıköy’de yaşlı kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu bakıcı hakkında elektronik kelepçe takılarak konutunu terk etmemesi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. ’Şakalaşıyorduk’ diyerek kendini savunan şüpheli, “Video kaydını izleyince söylediğim sözlere ve terlik fırlatmama ben de şaşırdım. Alkolün etkisiyle böyle yanlış hareketler sergilediğimi düşünüyorum" dedi.

Kadıköy’de Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen 28 yaşındaki R.R. isimli kadın bakıcı, yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulunmuştu. Bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler ise Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Yaşlı kadının yeğeninin şikayeti üzerine polis ekipleri bakıcıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Özbekistan uyruklu bakıcı R.R. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli R.R., savcılıktaki işlemlerinden sonra ‘basit yaralama’ suçundan tutuklama talebiyle mahkeme gönderildi.

“Ona hiç kötü davranmadım”
Şüpheli R.R. ifadesinde, “F.K. isimli yaşlı kadına bakıcılık yapmaya başladım. Bu adreste yatılı kalıyordum. Bakıcılık yaptığım süre zarfında ona hiç kötü davranmadım. F.K. bana şaka maksatlı bazen kötü konuşurdu. Aramızda atışırdık. Bana bazen terlik fırlatırdı, eline geçen eşyaları atardı. Bazı geceler kalkarak, ‘kalk hizmetçi, köle bana yemek hazırla’ derdi. İstediklerini yapardım ve yaşlı olduğundan dolayı ona kesinlikle tepki göstermezdim. Ablası olarak bildiğim şahıs, F.K.’yı arayarak benim ona iyi bakıp bakmadığımı sorardı. F.K. da bazen ‘bana iyi bakıyor’ bazen de ‘bana yemek vermedi’ diyerek tutarsız tavırlar sergilerdi” dedi.

"Görüntüleri izleyince ben de şaşırdım"
Videonun çekildiği günü hatırlamadığını söyleyen R.R, “Video kaydını izleyince söylediğim sözlere ve F.K.’ya terlik fırlatmama ben de şaşırdım. Bu olay yaşandığı için üzgünüm. Videonun çekildiği gün alkol kullanmıştım. Alkolün etkisiyle böyle yanlış hareketler sergilediğimi düşünüyorum. Olay nedeniyle üzgün ve pişmanım” diye konuştu.
“Şakalaşırdık”
Yaşlı kadına hakaret etmediğini iddia eden şüpheli, “O beni bastonla döverdi. Anne ile şaka yapardık. Ben tehdit amaçlı bir şey söylemedim. Şaka amaçlı söyledim. Biraz alkollü olduğum için söyledim. Anne de bana bu şekilde şaka yapardı. Kendisini hiç yaralamadım. Fiziki olarak herhangi bir müdahalem olmadı. Kendisine şiddet uygulamadım” diyerek aleyhine olan hususları kabul etmedi.
Mahkemeden ‘ev hapsi’ şeklinde adli kontrol kararı
Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi, suç vasfının ve delil durumunun şüpheli lehine değişme ihtimalinin bulunması, dosyada herhangi bir darp raporunun olmaması gerekçesiyle bu aşamada tutuklanmasına ilişkin talebin reddine hükmetti. Şüpheli R.R. hakkında elektronik kelepçe takılarak konutunu terk etmemesi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

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