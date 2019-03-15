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Yaşlı kadına tecavüzün şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 17:04 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde evine bıçak zoruyla girilerek, yumrukla bayıltılan E.K.'nin (76) iç çamaşırında sperm, yatağında ise kan izlerine rastlandı.

Haber-Kamera Ünsal YÜCELKEŞAN(Edirne),(DHA) EDİRNE'nin Keşan ilçesinde evine bıçak zoruyla girilerek, yumrukla bayıltılan E.K.'nin (76) iç çamaşırında sperm, yatağında ise kan izlerine rastlandı. Kan ve DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucu aynı beldede yaşayan Y.Ü. (34) gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Y.Ü., savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınarak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay, 17 Kasım 2018 tarihinde ilçeye bağlı Yenimuhacir beldesinde meydana geldi. Evine yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçak tehdidiyle girilen ve darp edilen E.K., yakınları tarafından baygın halde bulundu. Çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınan yaşlı kadın, jandarmaya verdiği ifadede aynı beldede yaşayan bir kişiden şüphelendiğini belirtti. Jandarma ekipleri ayrıca E.K.'nin üzerindeki giysiler ile evde bulduğu kan izlerinden örnekler alarak incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.
TECAVÜZ BULGUSUNA RASTLANDI
E.K.'nin şüphelendiği kişinin ise jandarma sorgusunda olayla ilgisinin olmadığı belirlendi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ilk raporda ise tecavüz bulgularına rastlandığı ve kadının iç çamaşırında sperm izleri olduğu belirtildi. Bunun üzerine Keşan Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında E.K.'nin ifadesi doğrultusunda bazı şüphelilerden kan ve DNA örnekleri alındı.
KAN VE DNA'DAN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Olayla ilgili alınan delillerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan inceleme raporu ise Keşan Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. Raporda alınan kan ve DNA örnekleri ile şüphelinin aynı beldede yaşayan zabıta memuru evli ve 3 çocuk babası Y.Ü. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Y.Ü., jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Keşan Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Hakimlik, kuvvetli suç şüphesi ve somut deliller olmasına rağmen Y.Ü.'nün, sabit ikametgah ile iş sahibi olmasından dolayı kaçma ve saklanma şüphesi olmaması gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
TUTUKLANDI
Karara, Keşan Cumhuriyet Savcılığı'nca, Edirne Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunuldu. İtirazın mahkemece kabul edilmesi üzerine Y.Ü., jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen Y.Ü., SEGBİS yöntemiyle bağlandığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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