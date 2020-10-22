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Yaşlı kadına yankesici şoku! Markette sıkıştırıp böyle soydular

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2020 10:26 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda markette alışveriş yapan yaşlı kadın, iki yankesicinin kurbanı oldu. Ekmek seçerken çevresini saran yabancı uyruklu iki yankesici, yaşlı kadının yakınına sokularak reyondan yiyecek seçiyormuş gibi davrandı. Kadının dikkatini dağıtmayı başardıktan sonra ise çantasından cep telefonunu çaldılar. İşte saniye saniye kameraya yansıyan o hırsızlık olayı...

Yaşlı kadına yankesici şoku! Markette sıkıştırıp böyle soydular

Olay, geçtiğimiz 15 Mayıs Cuma günü saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Fındıklı Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir kadın alışveriş yapmak için cadde üzerindeki markete girdi. Kadın içeride alışveriş yaptığı esnada şapkalı ve cerrahi maskeli yabancı uyruklu iki yankesici, kadının yanına sokuldu. Şahıslardan biri kadının alışveriş yaptığı reyondan bir şeyler alırken, diğeri ise çantasının içindeki cep telefonunu almaya çalıştı. Saniyelerce kadının etrafında dolaşan şahıs, kaşla göz arasında çantadan cep telefonunu çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

YAŞLI KADINA YANKESİCİ DEHŞETİ KAMERADA

Yankesicilik anları kameralara yansırken, olayın ardından cep telefonunu çantasında bulamayan kadın durumu market yetkililerine bildirdi. Yetkililerin güvenlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından kadının telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalındığı belirlendi. Kadının şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik kamera görüntülerinden eşkallerini tespit ettiği yankesicileri yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

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