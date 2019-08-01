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Yaşlı kadından apartman görevlisine darp suçlaması

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 15:25 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, apartman görevlisi Mehmet G.

Yaşlı kadından apartman görevlisine darp suçlaması

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, apartman görevlisi Mehmet G. (53)tarafından darp edildiği ileri süren Hamide Binmez (80), hastaneye kaldırıldı. Binmez'in şikayeti üzerine polisin ifadesine başvurduğu Mehmet G., hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
Kuşadası'ndaki Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki Barış Sitesi'nde 12 yaşındaki torunu ile yaşayan Hamide Binmez, geçen 30 Temmuz'da, apartman görevlisi Mehmet G.'ye suyunun az aktığını bildirip, yardım istedi. Aradan bir süre geçtikten sonra suyun akışında bir değişiklik olmaması üzerine Binmez, Mehmet G.'yi 2 kez daha arayıp, sorunun giderilmediğini söyledi. Ancak, yine sonuç alamayan Binmez, Mehmet G.'nin yanına gidip bir kez daha sıkıntını aktardı. İddiaya göre, bunun üzerine sinirlenen Mehmet G., yaşlı kadını darp etti. Sol ayak baş parmağından ve saldırı sırasında düşüp sağ dizinden yaralanan Binmez, acı içinde evine dönüp, durumu Sivas'ta yaşayan oğlu Uğur Eti'ye bildirdi. Bunun üzerine ertesi gün Kuşadası'na gelen Eti, annesini, çağırdığı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanedeki tedavisinin ardından oğlu ile polis merkezine giden Binmez, Mehmet G.'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis Mehmet G.'yi ifadesi için polis merkezine çağırdı. İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mehmet G., savcının talimatı ile serbest bırakıldı.

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Yaşlı kadından apartman görevlisine darp suçlamasıYaşlı kadından apartman görevlisine darp suçlaması

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