Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii’nde Cuma namazı kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü’ne hareket etti. Bu sırada vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol güzergahında aracının durdurdu. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir vatandaş, "Heyecanlandım" demesi ilginç görüntü oluştururken, yaşlı bir kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sarılıp dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii’nde Cuma namazı kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü’ne hareket etti. Bu sırada vatandaşlar yol güzergahında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına giden yaşlı bir kadın söyledikleri ile herkesi duygulandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sarılan yaşlı kadın; "Allah seni korusun" diye dua etti. Başka bir vatandaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmek istedi. Vatandaş, "Heyecanlandım" deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan gülümseyerek, " Niye heyecanlandın" dedi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan aracına binerek Vahdettin Köşkü’ne hareket etti.



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