Yaşlı kadını 100 bin lira dolandıran 8 şüpheli yakalandı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yaşlı bir kadını telefonla arayıp kişisel bilgilerini çalarak hesabındaki 100 bin lirasını boşaltan 8 dolandırıcı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aralık ayında Kadıköy’de oturan H.D. adındaki yaşlı kadını ev telefonundan arayarak kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, H.D.’yi ikna ederek kimlik ve banka hesap bilgilerini ele geçirdi. Dolandırıcılar, ele geçirdikleri hesap bilgileriyle yaşlı kadının bir bankada bulunan 100 bin lirasını çekerek kayıplara karıştı. Dolandırıldığını sonradan gittiği bankadaki parasının buhar olmasıyla fark eden H.D., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dolandırıcıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Yaşlı kadının hesabını boşaltan şebeke üyeleri paraları ‘kirve’ye aktarmış

Güvenlik kamera görüntülerini ve telefon görüşmelerini inceleyen polis, uzun süre devam eden takibin ardında şüphelileri tek tek tespit etti. 15 Mart Pazartesi günü yapılan operasyonla olayın şüphelilerinden V.K. (37), R.K. (28), K.S. (36) ve Ü.G. (28) Bakırköy’de yakalandı. Yapılan araştırmalarda yakalanan şüphelilerin bankadan çektikleri yaşlı kadının parasını F.Y. (27) isimli bir başka kişi aracılığı ile “Kirve” lakaplı F.Y. (39) adlı zanlıya gönderdikleri belirlendi. Operasyonu genişleten emniyet ekipleri, paranın aktarıldığı ‘Kirve’ lakaplı şebeke öncüsü F.Y.’yi Maltepe’de, şebeke üyesi F.Y’yi ise Bakırköy’de yakalayarak gözaltına aldı.

Çalışmaların devamında dolandırıcılık olayının diğer şüphelileri N.Y. (21) ve O.S.O. (43) adlı iki şüpheli de Pendik ve Maltepe’de saklandıkları evlerde aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Polisin incelemesinde, şebeke üyelerinin farklı tarihlerde Zonguldak, Burdur, Samsun, İzmir ve Antalya‘da 5 kişiyi daha aynı yöntemle tuzağa düşürerek toplam 373 bin 351 lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

Yakalanan dolandırıcılık şebekesine mensup 8 şüpheli, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan dün akşam saatlerinde mahkemeye sevk edildi.

