HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaşlı kadını 100 bin lira dolandıran 8 şüpheli yakalandı

Yaşlı kadını 100 bin lira dolandıran 8 şüpheli yakalandı

17.03.2021 09:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yaşlı bir kadını telefonla arayıp kişisel bilgilerini çalarak hesabındaki 100 bin lirasını boşaltan 8 dolandırıcı yakalandı.Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aralık ayında Kadıköy’de oturan H.D.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yaşlı bir kadını telefonla arayıp kişisel bilgilerini çalarak hesabındaki 100 bin lirasını boşaltan 8 dolandırıcı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aralık ayında Kadıköy’de oturan H.D. adındaki yaşlı kadını ev telefonundan arayarak kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, H.D.’yi ikna ederek kimlik ve banka hesap bilgilerini ele geçirdi. Dolandırıcılar, ele geçirdikleri hesap bilgileriyle yaşlı kadının bir bankada bulunan 100 bin lirasını çekerek kayıplara karıştı. Dolandırıldığını sonradan gittiği bankadaki parasının buhar olmasıyla fark eden H.D., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dolandırıcıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Yaşlı kadının hesabını boşaltan şebeke üyeleri paraları ‘kirve’ye aktarmış
Güvenlik kamera görüntülerini ve telefon görüşmelerini inceleyen polis, uzun süre devam eden takibin ardında şüphelileri tek tek tespit etti. 15 Mart Pazartesi günü yapılan operasyonla olayın şüphelilerinden V.K. (37), R.K. (28), K.S. (36) ve Ü.G. (28) Bakırköy’de yakalandı. Yapılan araştırmalarda yakalanan şüphelilerin bankadan çektikleri yaşlı kadının parasını F.Y. (27) isimli bir başka kişi aracılığı ile “Kirve” lakaplı F.Y. (39) adlı zanlıya gönderdikleri belirlendi. Operasyonu genişleten emniyet ekipleri, paranın aktarıldığı ‘Kirve’ lakaplı şebeke öncüsü F.Y.’yi Maltepe’de, şebeke üyesi F.Y’yi ise Bakırköy’de yakalayarak gözaltına aldı.
Çalışmaların devamında dolandırıcılık olayının diğer şüphelileri N.Y. (21) ve O.S.O. (43) adlı iki şüpheli de Pendik ve Maltepe’de saklandıkları evlerde aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Polisin incelemesinde, şebeke üyelerinin farklı tarihlerde Zonguldak, Burdur, Samsun, İzmir ve Antalya‘da 5 kişiyi daha aynı yöntemle tuzağa düşürerek toplam 373 bin 351 lira dolandırdıkları ortaya çıktı.
Yakalanan dolandırıcılık şebekesine mensup 8 şüpheli, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan dün akşam saatlerinde mahkemeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyorduKöpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyordu
Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir ve neden öldü?Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir ve neden öldü?
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Tedavi gördüğü hastaneden kaçan ağabey kız kardeşini katletti

Tedavi gördüğü hastaneden kaçan ağabey kız kardeşini katletti

Lübnan’da ekonomik kriz protestoları! 'Açlıktan ölüyoruz'

Lübnan’da ekonomik kriz protestoları! 'Açlıktan ölüyoruz'

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

'Pavyon gibi' benzetmesi yapılmıştı! Tartışılan proje ile ilgili flaş uyarı

'Pavyon gibi' benzetmesi yapılmıştı! Tartışılan proje için flaş uyarı

Son Dakika: Koronavirüsle mücadele çok kritik 14 gün! Yasaklar geri gelebilir

Koronavirüsle mücadele çok kritik 14 gün

Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir? Prof. Dr. Hakan Ertin neden öldü?

Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir ve neden öldü?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Kritik gün geldi! Gözler saat 17.00'ye çevrildi

Koronavirüs risk haritasındaki 'mavi' şehir Uşak'ta alarm: Vakalar artıyor

Herkes orayı konuşmuştu: 'Mavi' şehirde alarm

Son Dakika: Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı (17 Mart Çarşamba hava durumu)

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.