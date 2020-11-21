Yaşlı kadını 600 TL parası ve 1 çuval fındık için öldürmüşler

Ordu’nun Korgan ilçesindeki vahşetin zanlıları olan dayı ve yeğen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 Kasım tarihinde Korgan ilçesi Sarıaliç Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evinde tek yaşayan Makbule Sarı elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanarak çuvala konulduğu ve çuvalın da dikilerek, ölüme terk edildiği, evinde ise hırsızlık amaçlı olduğu düşünülen eşyaların kurcalandığı fark edildi. Yapılan çalışma sonrası evden döviz ve televizyonun çalındığı bilgisine ulaşılırken, ekipler konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Domuz bağı ile ölüme terk etmişlerdi

Feci şekilde öldürülen yaşlı kadının katillerini bulmak adına başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucu ekipler bazı delillerin üzerinde yoğunlaştı. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı, Korgan Savcılığı, polis ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında 100’ü aşkın güvenlik kamerası incelendi. Jandarma ve polis ekip yaptığı geniş çaplı soruşturma sonucu, olayla ilgilisi olduğu düşünülen 2 şüpheli yakalandı.