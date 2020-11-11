Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı

Olay, önceki gün, merkeze bağlı Arıcak köyünde meydana geldi. Hafize Atıcı, uyuduğu sırada diğer odadan gelen seslere uyandı. Atıcı, kalkıp odasından çıktığında bir kişiyle karşı karşıya geldi. Bu kişi, Hafize Atıcı’nın başına sopa ile vurdu. Yaşlı kadın direnmek istedi. Kurtulamayacağını anlayınca da ölü taklidi yaptı. Şüpheli ise yerde kanlar içinde yatan Hafize Atıcı’nın kolundaki 2 bileziği alıp kaçtı.

Şüphelinin evden çıkmasının ardından Hafize Atıcı, ailesini arayarak, yardım istedi. Durum, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Hafize Atıcı, adrese sevk edilen ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Karabük Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan araştırmada, şüphelinin komşusu R.Y. olduğunu belirledi. Komşu R.Y. evinde yakalanarak, gözaltına alınırken, çaldığı bilezikler de ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.Y. sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçilerek adliyeye sevk edildi. R.Y. savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarıldı.

DHA

