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Yaşlı kadını defalarca kez tekmeledi!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2019 14:21 | Son Güncelleme

Yaşlı kadının metroda uğradığı zorbalık viral oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan ve New York metrosunda kaydedilen görüntülere tepki yağıyor.

Metroda dehşet anları! Yaşlı kadını defalarca tekmeledi

ABD'nin New York kentinde bir restoranda bulaşıkçı olarak çalışan 36 yaşındaki Marc Gomez'in sosyal medyaya düşen görüntüleri dünyada şok etkisi yarattı.
New York metrosunda seyahat eden 78 yaşındaki bir kadını defalarca tekmeleyen Gomez'in bu görüntüleri anbean kaydedildi.
10 Mart günü yaşanan olayın görüntüleri geçtiğimiz cuma günü internette viral oldu ve 13 milyon defa görüntülendi.
Görüntülerdeki kişinin Gomez olduğunu anlayan iş arkadaşları polisi arayarak 36 yaşındaki bulaşıkçıyı ihbar etti.
İhbarla harekete geçen polis Gomez'in evine gitti fakat onu evinde bulamadı.
Polis daha sonra Gomez'in çalıştığı restoranda çalışanların da iş birliği ile beraber tutukladı.
Restoranın ortaklarından Sean Cunningham, Gomez'in tutuklanması için restoranda görev yapan personelle beraber, mekanı polis basmayacakmış gibi izlenim verdiklerini söyledi.
Polisin restorana giriş yaptığı sırada mutfakta az sayıda görevli olduğunu belirten Sean Cunningham, Gomez'i korkutmamak için tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti.
Gomez'in metroda acımasızca tekmelediği 78 yaşındaki yaşlı kadının ise emekli öğretmen olduğu öğrenildi.
Emekli öğretmen ile iletişime geçmek istediklerini fakat nasıl yapacaklarını bilmediklerini söyleyen Sean Cunningham, 78 yaşındaki kadını restoranda ağırlamak ve ücretsiz bir öğün vermek istediklerini belirtti.
Tutuklanan Gomez için kefalet bedeli 30 bin dolar olarak belirlendi.
Gomez'in avukatı ve nişanlısı olan, soyadını açıklamak istemeyen Asia, yaşlı kadının nişanlısı ile alay ettiğini öne sürdü.
Darp edilen yaşlı kadının eski bir komşusu, 78 yaşındaki emekli öğretmenin akıl hastası olduğunu ve daha önce üç kişiyi bıçakla yaralamakla tehdit ettiğini söyledi.
Polisten yapılan açıklamada yaşlı kadının hastanede tedavi gördüğü ve bir süre sonra taburcu olduğu belirtildi.
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