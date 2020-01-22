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  4. Yaşlı kadını diri diri yakmıştı! 3 yıl sonra Bursa’da yakalandı

Yaşlı kadını diri diri yakmıştı! 3 yıl sonra Bursa’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 10:08 | Son Güncelleme

Samsun’da 2017 yılında diri diri yakılan ve tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybeden yaşlı kadının cinayet zanlısı, Bursa’da yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşlı kadını diri diri yakmıştı! 3 yıl sonra Bursa’da yakalandı

2017 yılında Samsun’un Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesinde, evinde yangın çıkan 79 yaşındaki Şaver Cindi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede polise verdiği ifade de Fikret Cindi’nin (52) eve geldiğini ve para istedikten sonra üzerine ve etrafına benzin döküp kaçtığını söyledikten sonra 10 günlük tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Bunun üzerine ekipler, şüpheliyi aramaya başladı.

3 YIL SONRA BURSA'DA YAKALANDI

Bursa’da devriye atan ekipler, şüphe üzerine bir yayayı durdurdu. İstanbul’dan Bursa’ya feribot ile geldiğini iddia eden şahıs, kimliğini düşürdüğünü söyleyince şüphelenen ekipler, şahsı karakola götürdü. Burada yapılan araştırmalarda şüphelinin hakkında resmi belgede sahtecilik, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından da yakalama kararı bulunduğu öğrenilerek gözaltına alındı.

Fikren Cindi, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesince Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile ifadesi alınan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun’daki vahşi cinayetin zanlısı Bursa’da tutuklandı

(İHA)

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Samsun cinayet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Vay be simdi bu adam kaç yıl ceza alacak
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